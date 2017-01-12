Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 14:38
-5°C
Завтра 0°C
-5°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
12. 01. 2017

Беларусь и Литва проведут переговоры по БелАЭС в первом квартале 2017 года

Источник фото: Советская Белоруссия

Третий раунд переговоров с Литвой по вопросам строительства БелАЭС пройдет в первом квартале 2017 года. Об этом рассказала 12 января во время пресс-конференции первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

По ее словам, наиболее вероятной площадкой для проведения переговоров является Вильнюс. "В начале 2017 года мы направили в адрес наших литовских коллег соответствующее письмо, где выразили готовность принять наиболее удобную для них дату, чтобы продолжить обсуждение тех вопросов, которые до сих пор находятся в зоне повышенного внимания", - отметила замминистра, передает БелТА.

Также стороны проводят переговоры по вопросам сотрудничества двух стран после введения БелАЭС в эксплуатацию. Третья встреча по этой теме запланирована на январь.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.