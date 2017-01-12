Беларусь и Литва проведут переговоры по БелАЭС в первом квартале 2017 года

Третий раунд переговоров с Литвой по вопросам строительства БелАЭС пройдет в первом квартале 2017 года. Об этом рассказала 12 января во время пресс-конференции первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

По ее словам, наиболее вероятной площадкой для проведения переговоров является Вильнюс. "В начале 2017 года мы направили в адрес наших литовских коллег соответствующее письмо, где выразили готовность принять наиболее удобную для них дату, чтобы продолжить обсуждение тех вопросов, которые до сих пор находятся в зоне повышенного внимания", - отметила замминистра, передает БелТА.

Также стороны проводят переговоры по вопросам сотрудничества двух стран после введения БелАЭС в эксплуатацию. Третья встреча по этой теме запланирована на январь.