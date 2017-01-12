Жители Витебской области наловили раков на 15 тыс. долларов

Следственный комитет расследовал уголовное дела в отношении двух жителей Лепельского района, которые незаконно добыли раков. По данным следствия 34-летний и 36-летний мужчины днем 12 сентября 2016 года прибыли на озеро Щибот в десяти километрах от Лепеля для ловли раков. На лодочной станции они арендовали деревянную лодку и взяли с собой алкоголь.

Без разрешения, но со снаряжением для погружения под воду, один из мужчин нырял в гидрокостюме с ластами, маской, специальным поясным грузом и выловил руками 293 рака общим весом более 13 килограмм, причинив ущерб окружающей среде на сумму более 9000 рублей. Добычу они принесли на берег, где возле домика на лодочной станции в деревне Боровка их задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, сообили в СК.

Следователи предъявили им обвинение по ч.4 ст.281 (незаконная добыча других водных животных, без надлежащего на то разрешения, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Они находятся под подпиской о не выезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С материалами уголовного дела о незаконной рыбалке также знакомятся три жителя Витебска, которым предъявили обвинение по ч.4 ст.281 УК. 33-летний, 34-летний и 44-летний мужчины 25 сентября 2016 года рано утром приехали на озеро Лосвидо в Городокском районе, захватив с собой две резиновые надувные лодки.

Не имея разрешения, с помощью запрещенных орудий лова за несколько часов мужчины незаконно добыли 339 раков общим весом 18,68 килограммов, в том числе 158 яйценосных самок, причинив ущерб окружающей среде на общую сумму более 20600 рублей.

После того, как рыбаки с уловом высадились на берег, их задержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Хотя задержанные пытались избавиться от части улова, все добытые ими раки были обнаружены и документально оформлены.

Для возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество задержанных.