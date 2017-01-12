Председателя Зельвенского райсовета посадили в ИВС за браконьерство

Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении председателя Зельвенского райсовета Константина Бердниковича, который был задержан во время незаконной охоты в лесу на границе Волковысского и Зельвенского районов.

Также по делу проходит еще один мужчина-пенсионер. Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания, передает «Советская Белоруссия».

Предыдущий председатель Зельвенского райсовета был отстранен от должности ровно год назад, поскольку ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.