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12. 01. 2017

Председателя Зельвенского райсовета посадили в ИВС за браконьерство

Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении председателя Зельвенского райсовета Константина Бердниковича, который был задержан во время незаконной охоты в лесу на границе Волковысского и Зельвенского районов.

Также по делу проходит еще один мужчина-пенсионер. Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания, передает «Советская Белоруссия».

Предыдущий председатель Зельвенского райсовета был отстранен от должности ровно год назад, поскольку ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

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