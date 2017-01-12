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12. 01. 2017

Минское "Динамо" с поражения от "Амура" начало выездную серию

Источник фото: hcdinamo.by

Минское "Динамо" с поражения от "Амура" со счетом 1:0 начало выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Единственную шайбу в матче 12 января забросил на 51-й минуте Вячеслав Литовченко.

Попытки «зубров» отыграться результата не принесли.

Следующий матч выездной серии минчане проведут в Пекине 14 января против "Кунльлуня".

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