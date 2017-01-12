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13. 01. 2017

На выходных в Беларуси обещают снежную погоду

13 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление теплых воздушных масс. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

14 января погоду в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-восточной половине продолжительные осадки (мокрый снег, по Гомельской области - с дождем). В отдельных районах налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица, ночью слабая метель, по северо-востоку сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С, передает Белгидрометцентр.

15 января республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем. На большей части территории ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем 0..-5°С.

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