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13. 01. 2017

Остапчук лишилась еще и медали пекинской Олимпиады

Источник фото: Reuters

Международный олимпийский комитет лишил белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук бронзовой медали летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. После повторной проверки в ее допинг-пробе обнаружены запрещенные туринабол и тамоксифен.

В 2012 году спортсменку уже лишили золотой медали лондонской Олимпиады в связи с выявлением в ее анализах анаболического стероида метенолон.

Также МОК аннулировал результат белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, которая на Олимпиаде-2008 заняла четвертое место и в допинг-пробе которой выявлен туринабол.

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