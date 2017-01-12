Остапчук лишилась еще и медали пекинской Олимпиады

Международный олимпийский комитет лишил белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук бронзовой медали летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. После повторной проверки в ее допинг-пробе обнаружены запрещенные туринабол и тамоксифен.

В 2012 году спортсменку уже лишили золотой медали лондонской Олимпиады в связи с выявлением в ее анализах анаболического стероида метенолон.

Также МОК аннулировал результат белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, которая на Олимпиаде-2008 заняла четвертое место и в допинг-пробе которой выявлен туринабол.