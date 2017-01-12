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13. 01. 2017

Тренер ХК «Юность» принял участие в драке против «Гомеля»

Тренер минского хоккейного клуба «Юность» Михаил Захаров 12 января в ходе матча чемпионата Беларуси против «Гомеля» принял участие в драке между игроками.

Потасовка вспыхнула в третьем периоде при счете 3:2 у скамейки запасных столичной команды.

За участие в ней тренер получил двухминутный штраф.

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