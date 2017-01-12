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13. 01. 2017

Покурил: житель Минска обгорел при переливании ацетона

В Минске днем 12 января в реанимацию одной из больниц был госпитализирован мужчина с термическим ожогом обеих нижних конечностей, живота, правой руки первой-третьей степеней (31% тела). Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Мужчина пострадал при переливании в своей квартире ацетона из бутылки в емкость. Вспышка паров произошла из-за того, что в этот момент он курил сигарету.

Пострадавший  самостоятельно вызвал скорую.

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