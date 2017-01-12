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13. 01. 2017

Брестские продавцы оружия распространяли еще и психотропы

В Бресте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабандной поставки из Украины в Беларусь боеприпасов и составных частей для огнестрельного оружия. В нее входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения, которые сбывали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики и психотропы.

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Их задержали с поличным 11 января при сбыте пневматического газобаллонного пистолета, переделанного кустарным способом в ручное нарезное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы пистолетными патронами калибра 9 мм.  При задержании также изъяты 56 пистолетных патронов калибра 9х18ПМ, более килограмма тротила и 25 граммов амфетамина.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 100 патронов различного калибра времен ВОВ, порох, боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, взрывпакеты и звуковые ракеты, составные части к огнестрельному оружию, металлические заготовки для ручек-пистолетов под малокалиберный патрон, поражающие элементы для использования в самодельном взрывном устройстве, инструменты для изготовления нарезных стволов к огнестрельному оружию, амфетамин, пропагандирующая сатанизм литература и пособие по работе с химическими веществами.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) УК.

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