Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 11:45
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
13. 01. 2017

Лукашенко посетит с визитом Египет и Судан

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан. В Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. На них стороны рассмотрят состояние двусторонних отношений и перспективы их развития. В центре внимания - развитие торгово-экономических связей, производственной кооперации, а также расширение контактов в гуманитарной сфере: науке, образовании, здравоохранении, туризме.

Запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, другими официальными лицами и участие в открытии белорусско-египетского делового форума, сообщили в Администрации главы государства.

В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем парламента Ибрагимом Омером, на которых планируется обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению. Кроме того, в Хартуме пройдет белорусско-суданский деловой форум.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.