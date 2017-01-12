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13. 01. 2017

Всемирный банк улучшил прогноз по падению белорусской экономики

Источник фото: Gazeta.ru

Всемирный банк улучшил прогноз по белорусской экономике. Об этом говорится в докладе "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects). Так, в банке полагают, что белорусская экономика в 2017 году упадет на 0,5%, а не на 1%, как заявлялось в июне 2016 года.

В 2018 году она вырастет на 1,3% (прежний прогноз - 0,3%), а в 2019 году - на 1,4%.

Согласно докладу, общий рост в регионе "Европа и Центральная Азия" без учета зоны евро и Великобритании ускорится в 2017-2019 годах в среднем до 2,7% в год. 

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