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13. 01. 2017

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 13 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс белорусского рубля укрепился ко всем валютам трехвалютной корзины.

Так, евро подешевел на 0,16% до 2,074 рубля.

Доллар стал дешевле на 0,17% до 1,9509 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,15% до 3,2853 белорусских рублей до 100 российских.

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