Турооператор обманула борисовчан на 7 тыс. евро

Борисовский райотдел Следственного комитета возбудил ряд уголовных дел в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении мошеннических действий. По данным следствия, в 2016 году она, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере оказания туруслуг, обманом завладела имуществом семи граждан на общую сумму около 14,5 тыс. рублей.

Не намереваясь выполнять свои обязательства, она распорядилась по своему усмотрению деньгами, полученными от потерпевших в качестве оплаты за покупку туристических путевок, сообщили в СК.

Тех, кто пострадал от противоправных деяний при схожих обстоятельствах, просят обращаться в Борисовский районный отдел Следственного комитета.