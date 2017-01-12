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13. 01. 2017

Бывшего гендиректора "Витебскпищепрома" будут судить за ДТП

Бывший руководитель "Витебскпищепрома" предстанет перед судом за ДТП с тремя пострадавшими. В апреле 2016 года, еще будучи в должности гендиректора, он выехал в командировку в Полоцк на служебном автомобиле Toyota, в котором в качестве пассажиров находились три женщины. Вблизи деревни Пирутино Полоцкого района на закруглении дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, на обочину, затем съехал в кювет, наехал на железобетонную трубу, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажиркам причинены тяжкие телесные повреждения, третьей - менее тяжкие телесные повреждения, передает БелТА.

Следователи предъявили обвинение 58-летнему водителю по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и менее тяжкого телесного повреждения).

Также выяснилось, что путевой лист на автомобиль надлежащим образом не был не заполнен, а гендиректор в путевой лист в качестве водителя не был внесен и перед допуском к управлению не проходил предрейсового медосмотра.

Кроме того, он проигнорировал распоряжение председателя облисполкома, согласно которому управление служебным автотранспортом руководителями и должностными лицами органов госуправления, госорганизаций при наличии в штате должности водителя не допускается.

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