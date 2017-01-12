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13. 01. 2017

В Минске погиб студент БГУИР, упав с верхних этажей общежития

Управление Следственного комитета по Минску проводит доследственную проверку по факту смерти 21-летнего студента БГУИР. Об этом сообщил в Facebook официальный представитель Минского городского управления Следственного комитета Беларуси Алексей Климович.

Тело молодого человека с признаками падения с высоты обнаружили утром 13 января по улице Якуба Коласа в Минске на козырке общежития университета. Назначены экспертные исследования, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления обстоятельств трагедии, отметил представитель СК.

Между тем, по словам жильцов общежития, сейчас в корпусе идет ремонт, и на некоторых балконах общего пользования частично демонтировано ограждение. Погибший выпал с верхних этажей здания и погиб на месте, передает TUT.by.

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