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13. 01. 2017

В Испании нашли белоруса, которого 20 лет назад убил человека

Сотрудники УВД Гомельского облисполкома нашли в Испании жителя Калинковичей, который 20 лет находился в розыске за убийство. Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Виктор Чикунов.

Мужчина был членом преступной группировки, которая в середине 1990-х годов на территории Мозырского и Калинковичского районов нападала на водителей фур, перевозивших грузы по Беларуси, передает БелТА.

В 2016 году преступника экстрадировали в Беларусь, где осудили на 15 лет лишения свободы.

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