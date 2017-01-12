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13. 01. 2017

Активы Беларуси в валюте в декабре снизились на 2,9%

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь уменьшились на 2,9% и на 1 января составили 5,375 млрд долларов. Такие данные приводит в статистическом отчете Национальный банк.

Резервные активы составляют 4,927 млрд долларов (на 1 декабря - 4,838 млрд), в том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах - 2,42 млрд, специальные права заимствования - 499,8 млн, золото (в том числе предоставленное в ссуду) - 1,72 млрд, другие резервные активы - 286,9 млн.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов на 1 января составили 448,3 млн долларов, в том числе депозиты - 438,2 млн, депозиты в золоте - 10,1 млн.

Ожидаемые в 2017 году траты официальных органов в инвалюте по состоянию составляют 4,795 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам. Условные обязательства Беларуси в инвалюте в 2017 году могут потребовать выплаты почти 978,8 млн.

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