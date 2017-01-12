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14. 01. 2017

В Беларусь вновь приходит похолодание

14 января погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. Осадки (в основном снег, мокрый снег), утром и днем на большей части территории сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха минимальная максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

15 января республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем. Ночью облачно, днем с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем 0..-5°С, передает Белгидрометцентр.

16 января погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт; в северо-западных регионах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная днем -2..-7°С.

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