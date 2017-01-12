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14. 01. 2017

В ДТП в Гомельском районе погибли три человека

В Гомельском районе в ДТП 13 января на 28-м километре автодороги Сосновка — Бобовичи — Абакумы погибли три человека. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области Мария Кривоногова.

По ее словам, водитель Volkswagen, ехавший в направлении Гомеля, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. Погибли водитель и два пассажира легковушки. Водитель микроавтобуса госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК.

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