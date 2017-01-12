Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2017, суббота, 13:35
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
14. 01. 2017

Жителю Брестской области в детской одежде по почте переслали 5850 евро

Источник фото: ГТК

Сотрудники таможни «Минск-2» при оформлении международного почтового отправления, следовавшего из Италии в адрес жителя Брестской области, обнаружили спрятанную от таможенного контроля иностранную валюту. В отправлении пересылалась детская одежда, но под подкладку пересылаемой куртки были зашиты обернутые в фольгу 5850 евро.

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сокрытая валюта изъята, ее судьбу решит суд.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.