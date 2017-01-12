В Беларуси в 2017 году примут изменения в законодательство о приватизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2017 год. Планируется подготовить и внести в Палату представителей 33 законопроекта. Из них 1 является концептуально новым ("О производстве и обращении органической продукции"), 8 входят в бюджетный пакет, а остальные корректируют действующее законодательство.

Планируется внести изменения в ряд кодексов, а также законы о ветеранах, авторском праве и смежных правах, приватизации госимущества и преобразовании госпредприятий в ОАО, о правовой охране топологий интегральных микросхем, хозяйственных обществах, транспортно-экспедиционной деятельности, обеспечении единства измерений, инвестициях, дорогах и дорожной деятельности, госрегулировании торговли и общественного питания, правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, электронном документе и электронной цифровой подписи, регистре населения, безопасности генно-инженерной деятельности, радиабезопасности населения, борьбе с терроризмом, госсекретах, международных договорах, передает БелТА.

Также будут подготовлены и внесены на согласование главе государства концепции проектов законов о персональных данных, политике, платежных услугах, об охране и использовании болот.