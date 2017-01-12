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14. 01. 2017

Белоруска Саснович вышла в основную сетку Australian Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович (116-й номер мирового рейтинга) вышла в основную сетку теннисного турнира серии Большого шлема – Australian Open. В третьем раунде квалификации она обыграла китаянку Фаньчжоу Лю, 6:4, 6:0, которая перед этим победила еще одну белорусскую теннисистку Арину Соболенко (146) - 7:5, 3:6, 6:4..

Ранее белоруска обыграла во втором раунде бразильскую теннисистку Паулу Кристину Гонсалвеш (170) - 4:6, 6:1, 6:3.

Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327) в стартовом матче квалификации обыграла болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) - 6:1, 5:7, 8:6, но затем проиграла представительнице Туниса Онс Жабер (197) – 5:7, 6:3, 3:6.
 

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