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14. 01. 2017

На границе с Литвой опять очереди из грузовиков

На белорусско-литовской границе 14 января образовались очереди из грузовиков, ожидающих выезда в Литву. Так, по состоянию на 12:00 в «Котловке» стоят 20 машин, в «Каменном Логе» - 80, «Беняконях» - 30, «Привалке» - 24.

Как отметили в Госпогранкомитете, 14-15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» - сопредельном пункте пропуска «Котловка» - оформление грузовиков осуществляться в ручном режиме.

Причина этого - технические работы в данном пункте пропуска. 

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