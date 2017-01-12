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14. 01. 2017

Обильные снегопады не привели к отключениям света в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

Обрушившиеся 14 января на Беларусь обильные снегопады не привели к отключениям света. Об этом сообщили в Twitter ГПО «Белэнерго».

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Там отметили, что ситуация с электроснабжением нормальная и отключенных населенных пунктов нет.

В ведомстве напомнили, что в стране круглосуточно работает 146 диспетчерских служб РЭС, которые оперативно готовы устранять нарушения электроснабжения.

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