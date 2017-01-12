Беларусь и Египет разработают дорожную карту сотрудничества

Беларусь и Египет намерены разработать дорожную карту развития всестороннего сотрудничества. Таков итог переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые состоялись 15 января в Каире, сообщили в Администрации главы белорусского государства.
Стороны договорились о наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны и налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта. Также Беларусь выказала готовность оказать содействие в создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом, расширять контакты в гуманитарной области (науке, образовании, здравоохранении, культуре, туризме и спорте).
В ближайшее время члены межправительственной белорусско-египетской комиссии встретятся в Минске и разработают дорожную карту развития сотрудничества между странами по самым различным направлениям.
Еще одной темой переговоров лидеров двух стран стала внешнеполитическая сфера и взаимодействие на международной арене.
Кроме того, стороны подписали пакет документов о развитии взаимодействия в различных областях: меморандумы о взаимопонимании в сферах культуры, военно-технического сотрудничества, охраны и рационального использования водных ресурсов, дорожную карту по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Минской областью и Южным Синаем, договоры о выдаче и взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, а также приняли совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление расширять белорусско-египетское взаимодействие.
Александр Лукашенко пригласил своего «друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время».
Также президент Беларуси обсудил 15 января с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере.
Глава государства рассчитывает, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера. "Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать", - отметил президент.
В свою очередь министр обороны отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", - добавил он.
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