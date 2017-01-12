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16. 01. 2017

В Витебске беременная женщина попала в ДТП

Источник фото: БелТА

В Витебске Opel врезался в Volkswagen, в котором ехала семья, включая беременную женщину. Авария произошла 15 января около 18:35.

44-летний водитель Opel ехал со стороны Пролетарской площади на улицу Карла Маркса, когда машину занесло, закрутило на проезжей части и столкнуло с Volkswagen, передает БелТА.

Во втором автомобиле местный житель 1985 года рождения вез свою беременную супругу и ее мать. 

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