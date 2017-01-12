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16. 01. 2017

Очереди на белорусской границе сохраняются в «Каменном Логе» и «Брузгах»

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Очереди на белорусско-литовской границе сохраняются 16 января лишь в пункте пропуска «Каменный Лог». Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси по состоянию на 08:00.

Сейчас там 100 грузовиков ожидают выезда в Литву.

Также 110 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд в «Брузгах» на границе с Польшей.

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