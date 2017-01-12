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16. 01. 2017

МИД: наземные пункты пропуска не справились бы с безвизовым режимом

Безвизовый режим сроком на пять дней будет работать только для пассажиров, прибывающих в минский аэропорт, поскольку там пункт пропуска наиболее подготовлен для увеличения потока туристов. Об этом заявил начальник главного консульского управления белорусского МИД Игорь Фисенко в эфире ОНТ.

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По его словам, наземные пункты пропуска на белорусской границе сегодня не справляются с тем потоком, который есть, а если добавить еще 10-20 тыс. человек, то люди будут стоять в очередях. Всего Минск ожидает, что после введения безвизового режима количество туристов в Беларусь вырастет на 20%. 

Игорь Фисенко рассказал, что главными критериями, по которому отбирали страны для безвизового режима, была значимость партнеров для Беларуси, благополучность в миграционном отношении, а также фактор взаимности для тех, кто ранее ввел похожий режим посещения для белорусов.  

При этом, по его словам, ответного решения от стран ЕС в ближайшее время ожидать не стоит, так как такие вопросы решают централизованно в Брюсселе, а не отдельно страны-участники. 

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