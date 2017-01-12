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16. 01. 2017

Канадские военные проверят белорусскую военную часть

С 16 по 19 января согласно положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Беларусь посетит инспекционная группа Канады для проведения инспекции воинской части, являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

Воинскую часть инспекторы выберут сами, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Цель инспекции - проверить соответствие наличия на инспектируемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники заявленному количеству. В состав инспекционной группы также войдут инспекторы из Германии, Италии, Польши, США, Украины и Чехии.

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