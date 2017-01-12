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16. 01. 2017

В Могилеве брали взятки за поступление в кадетское училище

УСК по Могилевской расследовало уголовное дело в отношении бывшего замдиректора по учебной работе Могилевского областного кадетского училища и бывшего завхоза Могилевской областной СДЮШ олимпийского резерва профсоюзов «Спартак-35», которые обвиняются в коррупции. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщили в СК.

По данным следствия, обвиняемые предлагали родителям детей, поступающих в кадетское училище, за деньги помочь при сдаче вступительных испытаний и последующем поступлении. Взятки передавались после зачисления детей на обучение. Установлено три факта получения взяток в общей сумме 800 долларов.

С некоторых родителей обвиняемые взятки не брали, желая установить и сохранить с ними дружеские отношения для получения в будущем взаимных услуг в решении личных вопросов. Для этого он обеспечил их детям переписывание диктантов по русскому и белорусскому языкам.

Кроме того, обвиняемый под предлогом решения вопроса о зачислении в училище девятиклассника, не намереваясь при этом как-то помогать, получил от его родителей имущество общей стоимостью 77 рублей. 

При этом двух несовершеннолетним незаконно было отказано в поступлении. В ноябре 2016 года они были зачислены в кадетское училище, а его директор освобожден от должности.  

Полученные в ходе расследования доказательства стали основанием для предъявления задержанным обвинения по ч. 1 ст. 209; ч. 1 ст. 430; ч.5 ст.16, ч.1 ст. 431 и ч. 2 ст. 424 (мошенничество, получение взятки, подстрекательство к даче взятки и злоупотребление служебными полномочиями) УК. Они заключены под стражу. На их имущество наложен арест.

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