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16. 01. 2017

Доллар подорожал на торгах в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 16 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,2% и составил 1,9548 рубля.

Евро между тем подешевел на такой же процент – до 2,0699 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,21%. Теперь за 100 российских дают 3,2784 белорусских.

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