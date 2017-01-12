Доллар подорожал на торгах в Беларуси

На торгах 16 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,2% и составил 1,9548 рубля.

Евро между тем подешевел на такой же процент – до 2,0699 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,21%. Теперь за 100 российских дают 3,2784 белорусских.