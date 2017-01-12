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16. 01. 2017

Белорусским платникам могут предоставить возможность распределения

В обновленный Кодекс об образовании Беларуси планируется внести гарантии трудоустройства выпускников, которые учились в учреждениях высшего образования не только на бюджетной, но и на платной основе. Об этом сообщил начальник управления высшего образования министерства образования Сергей Касперович в интервью "Настаўніцкай газеце".

По его словам, такие выпускники по своему желанию смогут получить распределение на работу и будут иметь статус молодого специалиста.

Также вместо типовой учебно-программной документации планируется ввести примерные учебные планы, которые предоставят университетам больше свободы в плане содержания образования, а их наполнение будет согласовываться с заказчиками кадров. 

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