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16. 01. 2017

Лукашенко: экономика и обороны должны быть основой сотрудничества с Египтом

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января на встрече с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, «было бы очень хорошо», если бы в разрабатываемой сторонами дорожной карте были конкретизированы отдельные проекты. 

Президент также отметил, что Беларусь обладает большим промышленным и научным потенциалом. Он подчеркнул, что присутствие белорусских предприятий на египетском рынке обойдется Египту "значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада".

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