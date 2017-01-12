Лукашенко: экономика и обороны должны быть основой сотрудничества с Египтом

В основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января на встрече с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Беларусь и Египет разработают дорожную карту сотрудничества

По его словам, «было бы очень хорошо», если бы в разрабатываемой сторонами дорожной карте были конкретизированы отдельные проекты.

Президент также отметил, что Беларусь обладает большим промышленным и научным потенциалом. Он подчеркнул, что присутствие белорусских предприятий на египетском рынке обойдется Египту "значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада".