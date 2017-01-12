В Беларуси ищут специалиста на зарплату в 6 тыс. долларов

Вакансия с рекордной зарплатой более 6 тыс. долларов в эквиваленте (12905 рублей) в месяц появилась на информационном портале госслужбы занятости, сообщили в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты. Кандидат на эту должность должен иметь стаж работы по специальности более 7 лет, в том числе за пределами Беларуси; образование ПГС (руководство инженерными работами); владение английским и не иметь нарушений трудовой дисциплины.

смотрите также Все меньше белорусов регистрируются безработными Также среди высоких зарплат - вакансия художника-дизайнера компьютерной графики, который может получать 7800 рублей в месяц. Также одно минское ООО в столице предлагает соискателю на должность замгендиректора зарплату в 6431 рублей. Всего в Беларуси доля вакансий с зарплатой более 1065 рублей (более 500 долларов) составляла 1,6%, в Минске - 2,7%. При этом более половина вакансий предлагают зарплату менее 300 долларов.