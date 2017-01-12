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16. 01. 2017

В Беларуси ищут специалиста на зарплату в 6 тыс. долларов

Источник фото: Telegraf.by

Вакансия с рекордной зарплатой более 6 тыс. долларов в эквиваленте (12905 рублей) в месяц появилась на информационном портале госслужбы занятости, сообщили в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты. Кандидат на эту должность должен иметь стаж работы по специальности более 7 лет, в том числе за пределами Беларуси; образование ПГС (руководство инженерными работами); владение английским и не иметь нарушений трудовой дисциплины.

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Также среди высоких зарплат - вакансия художника-дизайнера компьютерной графики, который может получать 7800 рублей в месяц.

Также одно минское ООО в столице предлагает соискателю на должность замгендиректора зарплату в 6431 рублей.

Всего в Беларуси доля вакансий с зарплатой более 1065 рублей (более 500 долларов) составляла 1,6%, в Минске - 2,7%. При этом более половина вакансий предлагают зарплату менее 300 долларов. 

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