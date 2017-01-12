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16. 01. 2017

В Солигорске из окна выпала девушка

В Солигорске утром 16 января из окна дома по улице Ленина выпала 26-летняя девушка. Сообщение об этом в местное отделение РОВД поступило в 09:47.

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Пострадавшая доставлена в больницу, передает БелТА.

О причинах инцидента пока не сообщается. Отрабатываются различные версии произошедшего.

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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