Миссия МАГАТЭ начала оценку площадки строительства БелАЭС

Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций строящейся Белорусской АЭС с учетом внешних угроз (SEED-миссия) 16 января приступили к работе в Островце. До 20 января представители МАГАТЭ будут инспектировать Островецкую площадку, системы, структуры и компоненты строящейся БелАЭС на предмет устойчивости к внешним и внутренним рискам и угрозам, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

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Процесс подготовки отчета SEED-миссии в среднем занимает три-шесть месяцев. Специалисты намерены оценить, руководствовались ли белорусские власти рекомендациями МАГАТЭ при выборе конкретной площадки для строительства АЭС и какие применялись критерии при выборе площадки из возможных вариантов. Изучается, насколько площадка подготовлена к монтажу ядерной установки, анализируются данные геологических исследований, передает БелаПАН.

Эксперты просчитывают потенциальные опасные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации станции, оценивают, выдержат ли конструкции, системы и компоненты последствия опасных явлений. Также оценивается соблюдение экологических требований МАГАТЭ при возведении атомной станции.