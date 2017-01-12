В Беларуси ожидается спокойная, но разная погода

В Беларуси на предстоящей недели ожидается спокойная, но разная погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов. Большую часть недели температура понижается, а затем столбики термометров начнут прибавлять к своим показаниям.

Во вторник отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью -4 -10°С, при прояснениях -11 -13°С, днем -2 -8°С.

В среду преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -8 -15°С, при прояснениях до -18°С; днем -4 -9°С.

В ночь на четверг ожидается умеренно морозная погода: ночью -5 -11°С, по юго-восточной половине -12 -16°С, при прояснениях до -18 °С; днем от 0 по северо-западу до -7°С по югу. Ночью в крайних северных районах небольшой снег. Днем преимущественно по северной половине кратковременные снег, мокрый снег, по северо-западу днем с дождем, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Далее в Беларусь вновь устремится теплый и влажный воздух и температура начнет повышаться, при чем, теплее будет по северу, прохладнее по югу страны. В пятницу в отдельных районах кратковременные осадки мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью -1 -8°С, при прояснениях по юго-западу до -11°С; днем -5, +2°С.

В субботу ночью на большей части территории, днем в отдельных районах осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0, -7°С, днем -3, +2°С.

В воскресенье в отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью -1 -8°С, при прояснениях до -11°С; днем -5, +2°С.