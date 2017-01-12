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16. 01. 2017

В Минске ищут очевидцев ДТП на Инженерной

В Минске в рамках расследования уголовного дела о ДТП на улице Инженерной разыскивают очевидцев наезда на человека. Инцидент произошел с 05:00 до 08:00 31 августа 2016 года водитель Mercedes на стоянке напротив дома № 12 на улице Инженерной сбил своего знакомого, после чего скрылся с места аварии.

В результате ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, передают "Минск-Новости".

Установлено, что до ДТП мужчины распивали на этой стоянке спиртное. Для выяснения обстоятельств случившегося следствие просит граждан, располагающих видеозаписями происшествия или обладающих значимой информацией о нем, обратиться по телефонам: 8 (017) 239-48-67, 8 (017) 225-25-10, 8 (044) 500-31-11.

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