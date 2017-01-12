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16. 01. 2017

Лукашенко направился из Египта в Судан

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился их Египта с официальным визитом в Судан. В Хартуме он проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, с вице-президентом Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером, на которых планируется обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению.

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Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

В Хартуме также пройдет белорусско-суданский деловой форум, сообщили в Администрации главы государства.

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- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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