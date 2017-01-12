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17. 01. 2017

В Смоленском районе белорусская фура протаранила российский внедорожник

В Смоленском районе фура въехала во внедорожник. Авария произошла днем 14 января на 402 километре трассы Москва – Минск. Гражданин Беларуси, находясь за рулем автомобиля Scania R124 с полуприцепом, не рассчитал безопасного расстояния до впереди стоящего внедорожника Great Wall, и совершил с ним столкновение.

57-летний водитель внедорожника не пострадал, но двое 61-летних пассажиров получили ранения. О травмах белорусского водителя не сообщается.

По материалам smoldaily.ru и smolgazeta.ru

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