Нацбанк скорректировал нормативы обязательных резервов для банков и НКФО

Национальный банк Беларуси своим постановлением от 4 января №6, которое опубликовано на Национальном правовом портале 17 января, изменил нормативы обязательных резервов для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Так, для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций нормативы обязательных резервов, депонируемых в Нацбанке, от привлеченных средств юридических и физических лиц в рублях с 1 февраля снижены с 7,5% до 4%.

В то же время нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте увеличены с 7,5% до 11%.