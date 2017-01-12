Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 11:15
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
17. 01. 2017

Тариф на транспортировку нефтепродуктов по Беларуси составит 2,36 доллара

Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара. Об этом говорится в постановлении министерства торговли и антимонопольного регулирования от 5 января.

МАРТ установило тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,36 доллара за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров.

Как сообщал Телеграф, ранее МАРТ и Федеральная антимонопольная служба России не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году. 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.