Тариф на транспортировку нефтепродуктов по Беларуси составит 2,36 доллара

Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара. Об этом говорится в постановлении министерства торговли и антимонопольного регулирования от 5 января.

МАРТ установило тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,36 доллара за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров.

Как сообщал Телеграф, ранее МАРТ и Федеральная антимонопольная служба России не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.