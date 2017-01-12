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17. 01. 2017

МВД: Беларусь не будет размещать у себя беженцев из ЕС

Источник фото: Sputnik

Еврокомиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов». Проект соответствующего соглашения между МВД Беларуси, Еврокомиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

В рамках проекта предусмотрено создание центров временного содержания иностранных граждан. «Речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», - подчеркнули в МВД Беларуси.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и депортацией. Сейчас специализированных помещений для содержания и работы с такими задержанными нет, из-за чего их размещают в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.

Деньги также предназначены для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.

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