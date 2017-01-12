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17. 01. 2017

В Минске таксист скрылся с места ДТП

В Минске разыскивают таксиста, который после аварии скрылся с места ДТП. Авария произошла утром 3 января на проспекте Независимости в Минске.

Водитель такси за рулем автомобиля темного цвета совершил столкновение с Opel, а затем скрылся с места происшествия, передает БелТА.

Правоохранители просят очевидцев и тех, кто владеет информацией по этому факту, позвонить по телефонам: (8017)222-08-48, 222-17-17, (8029)185-17-40.

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