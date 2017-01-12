Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 12:51
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
17. 01. 2017

Евро и российский рубль подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 17 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара снизился, а евро и российского рубля выросли.

Так, евро стал дороже на 0,31%, российский рубль – на 0,09%, а доллар дешевле на 0,21%.

Теперь за 1 евро дают 2,0764 рубля, 1 доллар – 1,9506 рубля, 100 российских рублей – 3,2815 рублей.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.