У Минчанина во время съемок клипа прохожий украл майку World of Tanks

Во время съёмок клипа музыканта Endeni, прохожий украл майку компьютерной игры World of Tanks, сообщают на официальном сайте музыканта.



Это произошло после того, как в процессе съёмок исполнитель главной роли снял с себя футболку и бросил на тротуар. Когда майка оказалась на полу, ей удалось там пролежать не больше минуты. Почти сразу её поднял проходящий мимо мужчина.



«По сюжету клип снимался одним дублем, поэтому у нас не было возможности на это как-нибудь отреагировать. Но мы абсолютно не расстроились и были только рады подарить такой сувенир», - отметил музыкант.



Интересно, что дорогое пальто, шляпа и шарф пролежали на тротуаре без внимания до конца съёмок – прохожих заинтересовала именно майка с логотипом популярной компьютерной игры.



Клип Endeni можно посмотреть здесь – https://youtu.be/m75UpcVoHFY







Во время съёмок главный герой клипа шёл задом наперёд, после чего видео повернули задом наперёд. В результате получился нестандартный приём, когда музыкант идёт обычным шагом, а сотни прохожих спиной вперёд. Клип рассказывает историю человека, который проходит через ряд трудностей и испытаний, чтобы добиться своей цели.





Об исполнителе



Музыкант выступает под псевдонимом Endeni



Никнейм исполнителя произносится как эндэни ́ – с ударением на последний слог. Его настоящее имя Денис Дубовик. Музыкант родился в Беларуси. Он исполняет музыку в стиле хип-хоп.