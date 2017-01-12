Рынок труда Беларуси. Итоги 2016 года. Прогноз на 2017 год

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подвел итоги 2016 г., проанализировав ситуацию на рынке труда за последний год и предыдущие несколько лет.

Вакансии

Опираясь на данные сайта rabota.tut.by в Беларуси из года в год наблюдается следующая тенденция: в течение года вакансии растут, достигая своего пика в 3-м квартале, в 4-м их количество немного снижается ввиду сезонности. 2016 год не стал исключением: постепенный рост вакансий в течение года: +23% (2 кв./1 кв.), +13% (3 кв./2 кв.) и незначительное уменьшение на 4,8% в четвертом квартале по отношению к третьему.

Наряду с существенным падением вакансий в первом полугодии 2015 года, продиктованным вмешательством кризиса и оптимизацией персонала на предприятиях, в 2016 году вакансии в каждом квартале прирастали от 29 до 44% по отношению к соответствующим кварталам 2015 года. Во втором квартале 2016 г. количество вакансий достигло уровня 2014 года, а в 3 третьем – уровня 2013 г. К концу года мы вышли на среднюю цифру 14740 опубликованных вакансий в день, что на 33% больше по сравнению с концом 2015 года и на 9% больше по сравнению с четвертым кварталом 2013 года.

В 2017 году предполагается развитие ситуации по сценарию 2016: увеличение вакансий в течение года, в конце года небольшое снижение. В среднем рост планируется на 10-15% по отношению к 2016 г.

В разрезе отраслей и специализаций за 2016 год приросли вакансии абсолютно во всех профессиональных областях. Наибольший прирост вакансий наблюдается в следующих специализациях:

· Автомобильный бизнес (+70,3% по отношению к 2015 г.)

· Рабочий персонал (+61,1%)

· Производство (+ 58,6%)

· Транспорт и логистика (+54,8%)

Количественно вакансии в указанных специализациях достигли уровня 2014 г., за исключением вакансий в автомобильной отрасли, где количественно вакансии превысили даже уровень 2013 года на 3%.

Резюме

На протяжении последних четырех лет (2013-2016 гг.) на сайте rabota.tut.by наблюдается систематический прирост резюме. В 2015 году прирост был максимальным от 39% до 57% в отдельных кварталах по сравнению с 2014 г.

В 2016 году в целом количество опубликованных резюме выросло по отношению к 2015 г. В начале года резюме приросли по сравнению с 2015 годом на 16,3% (1 кв. 2016/1 кв. 2015). Но в течение 2016 года количество опубликованных резюме стало снижаться, и в 3 кв. 2016 года количество резюме уменьшилось до показателей 2015 г. В конце года наблюдаем небольшое снижение на 3,7% (4 кв. 2016/4 кв. 2015 г.).

В начале 2017 г. возможен небольшой прирост резюме по сравнению с 2016 годом, и более заметный в конце года (10-15%).

В разрезе специализаций в 2016 г. наблюдается увеличение резюме практически во всех отраслях, за исключением резюме соискателей в начале карьеры. По сравнению с внушительным приростом в 2015, в 2016 году наблюдается небольшое увеличение резюме относительно 2015 года.

Структура резюме

70% опубликованных на сайте rabota.tut.by резюме относятся к следующим профессиональным сферам: почти четверть (23,8%) резюме было опубликовано от студентов и молодых специалистов; 16% - занимают резюме соискателей, желающих работать в сфере продаж. По 6% резюме пришлось на такие отрасли как бухгалтерия, управленческий учет; транспорт и логистика; производство и административный персонал. 5% - резюме из сферы информационные технологии.

Конкуренция на рынке труда

Традиционная наибольшая конкуренция в сегменте «начало карьеры, студенты» – количество резюме значительно превышает количество компаний, готовых принять и трудоустроить специалистов без опыта работы.

Также большая конкуренция в сфере безопасность и высший менеджмент – более 20 человек на место.

Меньше всего конкуренция в таких профессиональных сферах, как банковская, информационные технологии и туризм, гостиницы, рестораны – примерно 4 человека на место.

В целом в 2016 году конкуренция на рынке труда снизилась и приблизилась к ситуации 2014 года, что говорит о стабилизации в некоторых профессиональных отраслях, расширении штата и увеличении количества открытых вакансий в компаниях.

Прогнозы 2017

В 2017 г. рынок труда останется на стороне предложения, когда предложение рабочей силы превышает спрос, однако конкуренция будет плавно снижаться.

Информационные технологии - одна из немногих отраслей в Беларуси, которая постоянно генерирует новые рабочие места. Предполагаем, что данная тенденция сохранится и в 2017 г.

Финансирование правительством Беларуси и поддержка государством программы развития туризма, дает основание предполагать увеличение открытых вакансий в сфере туризм, гостиницы, рестораны (в 2016 г. +30% вакансий по сравнению с 2015 годом).

В связи с необходимостью сокращения бюджетных средств, вероятно, сохранится наметившаяся тенденция по уменьшению числа рабочих мест для госслужащих (-25,6% вакансий в 2015 г., -16,7% в 2016 г.).

Продолжится оптимизация персонала в промышленности и строительстве. В основном сокращения будут на убыточных госпредприятиях. Что касается сферы строительства и недвижимости, сохранить численность работников смогут предприятия, ориентированные на предоставление услуг на внешних рынках.

Справка о компании:

РАБОТА.TUT.BY - сайт по подбору персонала и поиску работы в Беларуси.

Также РАБОТА.TUT.BY это:

· исследовательский центр, изучающий рынок труда, уровень заработных плат, проводящий опросы соискателей и работодателей

· консалтинговый центр, занимающийся диагностикой HR-бренда компании, созданием имиджа работодателя и его продвижением

· учредитель конкурса «Премия HR-бренд» - независимой ежегодной премии за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя

· организатор обучающих онлайн и офлайн мероприятий как для HR-специалистов, так и для соискателей