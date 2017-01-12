В Беларуси снизился объем промышленного производства

В 2016 году в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 79,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах – 99,6% к уровню 2015 года, в том числе в горнодобывающей промышленности – 99,3%, обрабатывающей – 99,9%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 99,1%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 92,3%.

В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го объем промышленного производства увеличился в сопоставимых ценах на 5,1%, сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.

Также в 2016 году в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,7%), затем идут Брестская (18,6%), Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская (12,9%) и Витебская (12,3%).

В сельхозорганизациях объем производства продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 12,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 2015 году.