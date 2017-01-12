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17. 01. 2017

BRUTTO едут в тур по Беларуси

Белорусские поклонники BRUTTO всегда с нетерпением ждут новостей от группы. В каждом городе Беларуси Сергея Михалка и Ко ждут с концертом, ведь музыкант не выступал на родине целых 5 лет. К радости поклонников сообщаем: BRUTTO едут в тур по Беларуси с программой «Double Hot»! Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах нашей страны. Завершится тур масштабным шоу на Минск-Арене 8 марта. Билеты на концерты в городах Беларуси появятся в продаже в ближайшее время.

В программу «Double Hot» вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и «Underdog», а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.  Группа прокатилась с «Double Hot» по городам Украины, Америки и Европы, и, конечно, громко презентовала программу в Гомеле. Уже на родине к BRUTTO присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов» и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее. Можно утверждать с уверенностью - музыканты устроят мощное двухчасовое шоу и продемонстрируют отличную форму, а также новое звучание своих бронебойных хитов.

В сентябре проекту BRUTTO исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года BRUTTO выпустили 2 студийных альбома - Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов «Underdog» и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах.  За это время BRUTTO были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, Файне Місто, Бандерштат, Схід-Рок, Respublica, PORTO FRANKO GOGOL FEST, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

10 февраля – Барановичи

11 февраля – Брест

12 февраля – Гродно

15 февраля – Бобруйск

16 февраля – Солигорск

3 марта – Витебск

8 марта – Минск

 

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол – 67 руб.

Стоимость билетов в Минске: от 30 до 60 рублей, фан-зона – 60 рублей, танцпол – 40 рублей

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах вашего города.

Справки по телефонам: +375 29 763 11 11, +375 29 650 11 33

 

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

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