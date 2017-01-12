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17. 01. 2017

Представителя Беларуси на «Евровидении-2017» определят 20 января

Уже в эту пятницу, 20 января, в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» будет объявлено имя того, кто представит Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение» в мае в Киеве.

На финишную прямую главной музыкальной схватки страны вышли 13 претендентов. По результатам проведенной жеребьевки, конкурсанты выступят в следующем порядке: 1. ИЮЛЬ (Юлия Коренюк); 2. Александра Ткач; 3. Владислав Курасов; 4. Группа NAVI; 5. ISAAK NIGHTINGALE; 6. KATTIE; 7. NUTEKI; 8. NAPOLI; 9. Никита Ходас; 10. Анжелика Пушнова; 11. Анастасия Шеверенко; 12. LERMONT x JULIC; 13. Группа PROвокация.

Финальное шоу начнется в 22:00.

Официальный представитель Беларуси для участия в конкурсе будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50. 

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